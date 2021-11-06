مصر.. تأييد حبس محمد وزيري بتهمة النصب على الفنانة هيفاء وهبي

أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حبس محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 3 سنوات واجبة النفاذ، بعد إدانته بخيانة الأمانة.

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وقال محامي الفنانة هيفاء وهبي، المستشار ياسر قنطوش، إنه بهذا الحكم فإن مجموع الأحكام التي صدرت ضد وزيري بتهمة خيانة الأمانة والنصب على موكلته، وصلت إلى السجن 8 سنوات.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد قضت في فبراير الماضي، بمعاقبة محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه.

وبعد رفض محكمة الأسرة بقصر النيل، دعوى إثبات زواج المتهم من الفنانة اللبنانية، صرح قنطوش في وقت سابق، بأنه بصدد إقامة دعوى تشهير وتعويض عن الإضرار بسمعة موكلته.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا، بعد ورود تحريات أجهزة الأمن، والتي أكدت الاتهامات المنسوبة له.

وما زالت هناك قضيتان أخريان منظورتان أمام القضاء، تتهمان وزيري بالنصب وخيانة الأمانة، وتحقق جهات التحقيق في قضية ثالثة بتهمة غسيل الأموال.

المصدر: القاهرة 24