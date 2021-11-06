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في خطوة غير مسبوقة بالمغرب.. محكمة نقض ترفض إدانة فتاة بجريمة خيانة زوجية

مجتمع

في خطوة غير مسبوقة بالمغرب.. محكمة نقض ترفض إدانة فتاة بجريمة خيانة زوجية
Reuters
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أصدرت محكمة النقض في المغرب قرارا يقضي ببراءة قاصر متزوجة من تهمة الخيانة الزوجية والتي وجهتها إليها النيابة العامة، في خطوة غير مسبوقة.

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وحسب موقع "هسبريس" المغربي تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2019 حين ألقت الشرطة القبض على فتاة قاصر متلبسة بفعل الخيانة الزوجية، بناء على شكاية من زوجها.

ووفق تفاصيل القضية، فقد صرح قاضي الأحداث ببراءة المتهمة من المنسوب إليها بعلة كونها قاصرا، وهو ما يفرض التعامل معها على أساس كونها ضحية فعل تغرير وهتك عرض من طرف الشريك.

وتمسكت النيابة العامة في قرار الاستئناف بمقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن القاصر التي تحصل على إذن قضائي بالزواج تكتسب الأهلية المدنية في ممارسة الحق في التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات، معتبرة أن هذه المادة ترتب أيضا المسؤولية الجنائية في حق القاصر التي حصلت على إذن قضائي للزواج.

وقالت محكمة النقض، إن قرار محكمة الاستئناف حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الحدث من جنحة الخيانة الزوجية استند على كونها لا تزال قاصرا غير مكتملة التمييز، وهو ما يفرض التعامل معها كضحية تستحق الحماية القانونية".

المصدر: "هسبريس"

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