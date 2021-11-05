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بعد إطلاق سراحه.. والد الشاب السعودي علي النمر ينشر صورة حديثه لنجله

مجتمع

بعد إطلاق سراحه.. والد الشاب السعودي علي النمر ينشر صورة حديثه لنجله
Reuters
السعودية
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نشر والد الشاب السعودي علي النمر الذي أفرجت عنه السلطات مؤخرا وكان قد حكم عليه بالإعدام سابقا، صورة حديثة لابنه.

وقال محمد النمر معلقا على الصورة "الصغيرة نور مصطفى الزاهر يحتضنها خالها علي النمر بين الورود والزهور التي ملأت أركان دارنا الأسبوع المنصرم".

وأضاف "شكرا لكل من شرفنا ولكل من أكرمنا بوردة وشتلة وحلاوة ولكل من أرسل واتصل وعبر عن مشاعره".

وكانت عائلة السجين علي النمر ابن شقيق رجل الدين الشيعي السعودي، نمر النمر، الذي أعدم عام 2016، قد أكدت أن سلطات المملكة أطلقت سراحه يوم 27 أكتوبر.

واعتقل علي النمر في عام 2012، عندما كان في سن 17 عاما، بتهمة المشاركة في مظاهرات خرجت في المنطقة الشرقية في السعودية.

وأصدرت محكمة في الرياض على الشاب حكم الإعدام، لكن تنفيذ هذه العقوبة في فبراير الماضي ألغي بأمر من الملك سلمان، وتم تخفيف الحكم حتى السجن عشر سنوات.

المصدر: RT + "تويتر"

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