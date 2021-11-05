بعد إطلاق سراحه.. والد الشاب السعودي علي النمر ينشر صورة حديثه لنجله

نشر والد الشاب السعودي علي النمر الذي أفرجت عنه السلطات مؤخرا وكان قد حكم عليه بالإعدام سابقا، صورة حديثة لابنه.

وقال محمد النمر معلقا على الصورة "الصغيرة نور مصطفى الزاهر يحتضنها خالها علي النمر بين الورود والزهور التي ملأت أركان دارنا الأسبوع المنصرم".

وأضاف "شكرا لكل من شرفنا ولكل من أكرمنا بوردة وشتلة وحلاوة ولكل من أرسل واتصل وعبر عن مشاعره".

الصغيرة (نور مصطفى الزاهر) يحتضنها خالها #علي_النمر بين الورود والزهور التي ملأت أركان دارنا الأسبوع المنصرم

شكرا لكل من شرفنا ولكل من أكرمنا بوردة وشتلة وحلاوة ولكل من أرسل وإتصل وعبر عن مشاعره.

وشكر خاص للفنانة القديرة بنت العم #إنتصار_النمر على بوستر:

تحت جناحك يا أمي #خبئيني. pic.twitter.com/GW4YWDzLV3 — محمد النمر (@mbanalnemer) November 4, 2021

زيارة أخوية حانية مساء اليوم من المحامي القدير الدكتور #صادق_الجبران@DrSadeqMohamed إلى مجلسنا في #العوامية

سعداء بالزيارة

وفخورون بالمحامي الجبران الذي واكب وأدار تفاصيل ملمة علي النمر بمهارة فائقة من اليوم الاول لغاية ساعات الإفراج#شكرا دكتور صادق

الإبن #علي_النمر وسط #الصورةpic.twitter.com/1Ntqvdpv5Y — محمد النمر (@mbanalnemer) November 1, 2021

لَكَ الحمدُ يا ربُّ حتى ترضى..

مرحبا بقدومك يا ولدي #علي_النمر

تخذلُني الحروفُ..

تتوهُ مني المعاني

وهل هناكَ كلماتٌ تستطيعُ أن تصفَ لهفةَ قلبِ أُمٍّ اجتمعَت مع ابنها بعد طولِ عناءٍ!

وهل هناكَ تعابيرُ تملكُ أن ترسمَ فرحةَ عينِ أُمٍّ تنظرُ إلى ولدها بعدَ قسوةِ السجنٍ pic.twitter.com/zi1hFYJTSd — ام باقر و #علي_النمر (@NasrahAlahmed) October 27, 2021

وكانت عائلة السجين علي النمر ابن شقيق رجل الدين الشيعي السعودي، نمر النمر، الذي أعدم عام 2016، قد أكدت أن سلطات المملكة أطلقت سراحه يوم 27 أكتوبر.

واعتقل علي النمر في عام 2012، عندما كان في سن 17 عاما، بتهمة المشاركة في مظاهرات خرجت في المنطقة الشرقية في السعودية.

وأصدرت محكمة في الرياض على الشاب حكم الإعدام، لكن تنفيذ هذه العقوبة في فبراير الماضي ألغي بأمر من الملك سلمان، وتم تخفيف الحكم حتى السجن عشر سنوات.

المصدر: RT + "تويتر"