مصر.. اكتشاف جثة زوجة بلطجي الفيوم محتجز عائلته في مكان غامض

نجحت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام في مصر، في التوصل إلى معلومات جديدة في واقعة مقتل زوجة المتهم باحتجاز عائلته بالفيوم والمعروف باسم "بلطجي الفيوم".

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وأفادت التحريات بأن الجاني قد قام بقتل زوجته ودفنها على عمق 4 أمتار فى إحدى غرف منزله، منذ شهرين.

وواصلت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها استكمالا لواقعة ضبط المتهم باحتجاز (ابنة ووالدة ونجلي وشقيقة زوجته والتعدي عليهم) بمنزله بدائرة مركز شرطة الفيوم وقيامه بقتل والدة زوجته.

ووردت معلومات لفريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وفرع البحث بمديرية أمن الفيوم أكدتها التحريات، أن المذكور قام بقتل زوجته أول شهر سبتمبر الماضي وقام بدفنها بمسكنه.

أرشد المتهم بقتل زوجته في الفيوم، عن مكان دفن زوجته على عمق 4 أمتار بإحدى الغرف بمسكنه بعد قيامه بقتلها ،وذلك بعد القبض عليه حيا، وتحرير رهائن كان يحتجزهم بمنزله كدروع بشرية، كما جرى العثور على جثة حماته "فاتن.ع.ع" – 85 عاما – ربة منزل، بعد قتلها بطلق ناري، حيث كان يستعد لدفنها.

المصدر: الأهرام