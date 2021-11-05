الكشف عن حكم الدين في تصوير جريمة الإسماعيلية البشعة

كشف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر عبد الغني هندي، حكم الدين في قضية تصوير جريمة الإسماعيلية البشعة، مشيرا إلى أنه أمر موضوعي يتوقف على الغرض من التصوير.

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وأضاف هندي، أن "تصوير الجريمة عن قرب وكان بإمكان من يصور المساعدة ولم يقم بدوره، فهذا لا يجوز، وهو ما حدث في جريمة الإسماعيلية".

وأشار عضو الشؤون الإسلامية، إلى أن "تداول ونشر مثل هذه الصور والفيديوهات التي تحمل بداخلها جرائم، يعد إرهابا للمجتمع وهذا لا يجوز لأنه مخالف للطبيعة البشرية، ولا بد من عدم تداول مثل هذه الفيديوهات بين الناس".

وكانت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قد أكدت أنها ستتقدم بمقترح قانون لتعديل تشريعي على قانون جرائم النشر ضمن قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة نشر أي فيديوهات عن جرائم بشعة، المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، التي نصت على: "أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون"، موضحة أن العقوبة في القانون الحالي غير رادعة، ولذا وجب التعديل لتغليظ العقوبة، والدليل انتشار هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع المصري.

المصدر: الوطن