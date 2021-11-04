الاحتفال بعيد ديوالي في آسيا بالمهرجانات والصلوات (فيديو)

يحتفل الملايين في أنحاء آسيا بعيد ديوالي الهندوسي، الذي يرمز إلى البدايات الجديدة وانتصار الخير على الشر والنور على الظلام.

ويتم الاحتفال بالعيد بشكل أساسي في الهند، لكن الهندوس في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في أجزاء أخرى من آسيا، يجتمعون أيضا مع أفراد الأسرة والأصدقاء للتواصل الاجتماعي وزيارة المعابد وتزيين المنازل بمصابيح زيتية صغيرة مصنوعة من الطين.

ويتميز العيد أيضا بالمهرجانات الصاخبة وعروض الألعاب النارية، والتي غالبا ما تنظم طوال الليل.

ومثل كل عام، أضيئت الهند بعرض مبهر للأضواء والألوان، يتم رسم تصميمات رانجولي ذات الألوان الزاهية عند مداخل المنازل والمكاتب، وهي مزينة بأضواء خرافية.

وكانت الاحتفالات مذهلة بشكل خاص في مدينة أيوديا في ولاية أوتار براديش الشمالية، حيث تمت إضاءة أكثر من 900 ألف مصباح فخاري على ضفاف نهر ساريو مع هبوط الظلام يوم الأربعاء.

ويعتقد الهندوس أن المدينة هي مسقط رأس الإله رام.

وفي مدينة أحمد أباد بولاية جوجارات شرقا، يقدس المصلون دفاتر حساباتهم حيث يمثل العيد أيضا بداية السنة المالية الهندوسية الجديدة.

وتم تحديد العيد باسم تيهار، المعروف أيضا باسم ديوالي، في نيبال المجاورة.

وفي ماليزيا، صلى المتعبدون الهندوس في المعابد وأشعلوا مصابيح زيتية من الفخار. وصعد البعض السلالم الملونة للصلاة في معبد باتو كايفز شمالي كوالالمبور لتكريم إلههم، اللورد موروجا.

واحتفل الناس أيضا مع الأصدقاء والعائلات في إندونيسيا واليابان وتايوان.

ويشير ديوالي إلى عودة الإله الهندوسي رام إلى مملكته بعد قضاء 14 عاما في المنفى.

ويعتقد الهندوس أنه خلال ديوالي، ستزور إلهة الثروة، لاكشمي، منازلهم إذا كانت مضاءة ومزينة.

المصدر: أ ب