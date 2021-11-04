ظهور شاب مصري بعد اختفاء غامض في فرنسا (صورة)

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن قصة تستحق أن تتحول لفيلم سينمائي عن اختفاء غامض لشاب مصري في فرنسا، قبل أن يظهر بعد اختفاء لمدة 6 أشهر.

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وأوضحت أن القصة بدأت في مايو الماضي حين تداول أعضاء الجالية على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ اختفاء الشاب المصري، عيد يوسف دوس ابن محافظة أسيوط، بشكل غامض وأنهم لم يعثروا عليه في أي مكان، بعد أن طالت عملية البحث لشهور عدة.

ووصل اليأس إلى أسرة يوسف التي اعتقدت أنه توفي وحرق جثمانه، وذلك لأن السلطات الفرنسية تحرق الجثث التي ليس لها قبر، وذلك بعد أن يأس أعضاء الجالية المصرية في الحصول عليه قبل كشف وحل لغز اختفائه الذي بدا غريبا.

ولجأت الجالية المصرية للقنصلية المصرية التي تدخلت وأجرت اتصالات كشفت بعدها لغز اختفاء الشاب المصري، وتبين من خلال معلومات توصل إليها أن آخر ظهور له كان في أحد قطارات المترو، إذ كان عائدا إلى منزله، إلا أنه تشاجر مع مواطن فرنسي وحطم له أنفه.

وفور تحطيم الشاب المصري أنف المواطن الفرنسي ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليه وتحفظت عليه وقالت للجالية المصرية إنها لم تعثر عليه، رغم احتجازها له إذ كان محتجزا على ذمة القضية بأحد أقسام الشرطة، وبعدها انتقل إلى مركز إداري يختص بإيواء المهاجرين غير الشرعيين نظرا لفقدانه جواز سفره وعدم امتلاكه أوراقه الثبوتية.

وتدخلت القنصلية المصرية وأوضحت للسلطات الفرنسية أن الشاب يعاني من مرض نفسي وتوصلت لمكان احتجازه واستخرجت له القنصلية المصرية وثيقة سفر وتم استلامه وإعادته إلى بلاده صباح الثلاثاء الماضي.

وكان الشاب المصري وصل للأراضي الفرنسية منتقلًا من الكويت في شهر يناير 2020 وكان يقيم في مدينة سانت إيتيان وفقد جواز سفره ولا يملك أي أوراق ثبوتية بخلاف أنه لم يجرِ أي عمليات على حساباته البنكية من تاريخ اختفائه ولم يسحب أي أموال مما زاد صعوبة لغز اختفائه.

المصدر: الوطن