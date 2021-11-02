العراق.. شقيقان يقتلان والدهما بسبب الميراث

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية كشفت عن جريمة قتل تاجر في محافظة البصرة بجنوب البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "عملية الكشف عن هذه الجريمة جاءت بعد إحالت القضية من قبل قاضي التحقيق إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، التي بدورها كثفت من جهدها الاستخباري والتعمق بالتحقيق مع متهم على ذمة هذه القضية، الذي كان ينكر علاقته بها".

وأضافت، أن "التحقيقات أسفرت عن اعتراف المتهم بقيامه مع شقيقه، ولدوافع مادية من أجل الميراث، بالاتفاق مع ابن عمهم لقتل والدهما داخل محله".

وأشارت إلى أن "الوكالة توصلت إلى المتهمين وقبض عليهم واعترفوا بتنفيذهم الجريمة".

المصدر: RT