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الكويت.. انتحار فتاة ألقت بنفسها من مبنى سكني مؤلف من 14 طابقا

مجتمع

الكويت.. انتحار فتاة ألقت بنفسها من مبنى سكني مؤلف من 14 طابقا
Reuters
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أفادت صحيفة "المجلس" الكويتية بأن فتاة كويتية في منطقة الفنطاس بجنوب الكويت، انتحرت بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة.

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وقالت الصحيفة إن الفتاة رمت نفسها من بناية مؤلفة من 14 طابقا، مشيرة إلى أن الفتاة الكويتية والدتها آسيوية وعمرها 15 عاما، و قصدت إحدى العمارات، بعد حالة نفسية سيئة دفعتها إلى إنهاء حياتها.

المصدر: صحيفة "المجلس"

 

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