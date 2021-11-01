الكويت.. انتحار فتاة ألقت بنفسها من مبنى سكني مؤلف من 14 طابقا
Reuters
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أفادت صحيفة "المجلس" الكويتية بأن فتاة كويتية في منطقة الفنطاس بجنوب الكويت، انتحرت بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة.
وقالت الصحيفة إن الفتاة رمت نفسها من بناية مؤلفة من 14 طابقا، مشيرة إلى أن الفتاة الكويتية والدتها آسيوية وعمرها 15 عاما، و قصدت إحدى العمارات، بعد حالة نفسية سيئة دفعتها إلى إنهاء حياتها.
المصدر: صحيفة "المجلس"
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