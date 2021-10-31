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إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي

مجتمع

إعلامي يفجر
وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي
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كشف الإعلامي، عبد الجليل السعيد، بقناة "24 السعودية"، أن باتريسيا، ابنة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، ما زالت تعمل في قناة "MBC"، بالرغم من الجدل الحاصل نتيجة تصريحات والدها.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال عبد الجليل السعيد: "ابنة جورج قرادحي باتريسيا تعمل في قناة "mbc" حتى الآن، ولها منصب رفيع في "mbc Academy".

ومن ثم طالب الإعلامي بطرد ابنة قرداحي من القناة العائدة للسعوديين، على خلفية تصريحات والدها حول حرب اليمن، المسيئة للسعودية.

المصدر: RT

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