إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي

كشف الإعلامي، عبد الجليل السعيد، بقناة "24 السعودية"، أن باتريسيا، ابنة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، ما زالت تعمل في قناة "MBC"، بالرغم من الجدل الحاصل نتيجة تصريحات والدها.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال عبد الجليل السعيد: "ابنة جورج قرادحي باتريسيا تعمل في قناة "mbc" حتى الآن، ولها منصب رفيع في "mbc Academy".

ابنة #جورج_قرادحي باتريسيا تعمل في قناة mbc حتى الآن ولها منصب رفيع في mbc Academy … pic.twitter.com/vVgF3mV83E — عبدالجليل السعيد (@AAbdulsaeid) October 30, 2021

ومن ثم طالب الإعلامي بطرد ابنة قرداحي من القناة العائدة للسعوديين، على خلفية تصريحات والدها حول حرب اليمن، المسيئة للسعودية.

المصدر: RT