أمطار غزيرة تضرب مناطق شمالي العراق وشوارع أربيل تغرق (فيديو)

شهدت مدن إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، موجة أمطار غزيرة على عكس بقية المحافظات العراقية التي تشهد في الأيام الأخيرة هطولا قليلا للأمطار.

وضربت محافظة أربيل وهي عاصمة إقليم كردستان، فيضانات كبيرة في عدد من شوارعها وقراها السكنية الحديثة، مما دفع السلطات هناك إلى الدخول في حالة طوارئ لمساعدة المدنيين الذين علقوا في بعض الأماكن.

وفي محافظة السليمانية أيضا، غرقت بعض شوارع مدنها مع بدء هطول الأمطار بموجات كبيرة بعد عصر اليوم.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار في مدن إقليم كردستان العراق بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

المصدر: RT