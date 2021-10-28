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مصر.. جدل واسع بعد انفصال فنان كبير عن زوجته ومحاميته تكشف تفاصيل مثيرة

مجتمع

مصر.. جدل واسع بعد انفصال فنان كبير عن زوجته ومحاميته تكشف تفاصيل مثيرة
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كشفت المحامية المصرية، سناء لاحظي، موكلة الفنان الكبير مصطفى فهمي، انفصال الفنان عن زوجته الإعلامية فاتن موسى، رسميا.

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ونفت المحامية الجدل الواسع وما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن وقوع خلافات بينهما، أو تقديم بلاغات، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت سناء لاحظي، عن انفصال مصطفى فهمي عن زوجته فاتن موسى، إن موكلها يحتفظ بأسباب الطلاق لنفسه، ولم يُفصح عنها أبدًا حتى الآن، حتى لها، قائلة: "هو رأى أنه ينفصل عن زوجته، مع الاحتفاظ باحترامهما لبعضهما البعض".

وقالت سناء لاحظي، حول انفصال مصطفى فهمي عن زوجته فاتن موسى: "الطلاق ليس معناه أن هناك شخصا يكره الطرف الثاني.. الطلاق ليس معناه إن فيه كره أو إهانة، بالتأكيد هناك احترام متبادل".

المصدر: الوطن

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