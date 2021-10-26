الكويت.. العثور على "هيكل عظمي" لفتاة داخل حمام بعد 5 سنوات على وفاتها

عثرت الشرطة الكويتية على هيكل عظمي لفتاة داخل حمام منزل ذويها بعد خمس سنوات على وفاتها.

إقرأ المزيد

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية أن شقيق الفتاة قدم بلاغا لمخفر شرطة السالمية، يفيد بأن شقيقته توفيت منذ 2016، وأضاف أن والدته "تتحفظ على جثتها" داخل حمام منزل الأسرة.

ولدى معاينة المنزل عثر رجال الأمن على هيكل عظمي داخل الحمام المغلق، واعترفت الأم أن ابنتها متوفاة منذ ذلك التاريخ، وعن سبب عدم إبلاغها عن الوفاة، أجابت الأم بأنها شعرت بالخوف.

وأحيل الهيكل العظمي إلى الطب الشرعي للتعرف على سبب الوفاة، كما تم التحفظ على الوالدة وابنها.

المصدر: وسائل إعلام كويتية