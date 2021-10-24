مصر.. حبس دجال أوهم ضحاياه بقدرته على رد المطلقات إلى أزواجهن

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة استمرار حبس مشعوذ 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة مزاولته الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين.

وطلبت النيابة العامة سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه واستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب.

ووردت لمباحث قسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة معلومات عن مزاولة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" الدجل والنصب على سيدات مطلقات وزعمه بأن له القدرة على رد المطلقة وفك الأسحار.

وتم ضبطه بشقة مستأجرة ومعه سيدتان وبسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرتا بحضورهما لادعاء الأول بقدرته على فك عمل لهما.

وبتفتيش مسكن المتهم عثر بداخله على كمية كبيرة من المضبوطات التي تؤكد ممارسته الدجل، وهي بخور وطلاسم وأكياس قماشية وحسك السمك وسكاكين، وعبوات كبيرة الحجم تحتوي على دم وخواتم، إضافة إلى مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال الدجل للنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد الاعتداءات وعلاجهم من الأمراض المختلفة ورد المطلقات وتسهيل الجواز للفتيات اللاتي تخطين الثلاثين من العمر دون زوج مقابل مبالغ مالية.

وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

المصدر: "الدستور"