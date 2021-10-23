مصر.. القضاء يوجه لمدير أعمال هيفاء وهبي تهمة "خيانة الأمانة" ويصدر حكمه

قضت محكمة جنح قصر النيل بسجن محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 3 سنوات وتغريمه بـ50 ألف جنيه، بعد إدانته بـ"خيانة الأمانة".

وحضر المتهم لسماع الحكم، وهو الحكم الثاني الذي صدر ضده بعد حكم سابق بخمس سنوات صدر عن محكمة زايد، ليصبح إجمالي الأحكام ضده 8 سنوات.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد حكمت على وزيري بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب بـ63 مليون جنيه مصري.

وبعد رفض محكمة الأسرة بقصر النيل دعوى إثبات زواج المتهم من الفنانة اللبنانية، قال دفاع الأخيرة، إنه بصدد إقامة دعوى تشهير وتعويض عن الإضرار بسمعة موكلته.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية محبوسا بعد ورود تحريات أجهزة الأمن التي أكدت الاتهامات المنسوبة لوزيري.

المصدر: صدى البلد