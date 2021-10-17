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"غرفة البكاء".. مشروع في إسبانيا للتخلص من وصمة المشاكل النفسية (صور)

مجتمع

Reuters SERGIO PEREZ
العاصمة الإسبانية مدريد
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تدعو لافتة معلقة على غرفة في إسبانيا من يدخلها لإطلاق العنان لدموعه إذ كتب عليها "ادخل وابك"، في حين كتب على أخرى "أنا أيضا أعاني من القلق".

وفي أحد أركان تلك الغرفة هواتف وقائمة بأسماء عدد من الأشخاص، بينهم أطباء نفسيون، يمكنك الاتصال بهم والحديث معهم إذا كنت تشعر بالكآبة والإحباط.

Reuters

ويمكن لأي شخص أن يأتي إلى "غرفة البكاء" التي تقع في بناية بقلب مدريد. ويهدف المشروع للتخلص من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمتاعب النفسية بالبكاء وطلب المساعدة.

Reuters

وقال جون نيلسوم، الطالب السويدي الذي يعيش في مدريد: "فكرة رائعة حقا أن تتصدى لمشكلات الصحة النفسية. من العيب أن تبكي في إسبانيا مثلما هو الحال في العديد من الدول".

Reuters

المصدر: "رويترز" 

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