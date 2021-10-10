ابنة الفنان عبد العزيز مخيون تكشف عن آخر مستجدات حالته الصحية

كشفت علياء ابنة الفنان المصري عبد العزيز مخيون، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، بعد خروجه من المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

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وقالت علياء لصحيفة "الوطن": "جرى الاستغناء عن أجهزة الأكسجين بالمستشفى، وسيكمل العلاج بالمنزل، ولكن ما زالت نتيجة المسحة إيجابية".

وأصيب الفنان عبد العزيز مخيون، بفيروس كورونا، وغادر المستشفى، ويخضع حاليا إلى العزل المنزلي وفق بروتوكول العلاج من الفيروس، الذي أقرته وزارة الصحة.

وكان الفنان عبد العزيز مخيون، قد حرص على توجيه الشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وكتب: "أخي أشرف زكي.. أنت لا تنتظر شكرا من إخوتك، إنه طبعك، وإخلاصك وتفانيك في أداء رسالتك السامية النبيلة".

وقال مخيون في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن أعراض الفيروس ظهرت عليه قبل أيام، حيث أجرى الفحوصات والمسحة وجاءت النتيجة إيجابية، مضيفا أن حالته الصحية مستقرة.

المصدر: "الوطن"