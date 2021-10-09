ألمانيا.. الكشف عن تمثال لميركل على صهوة حصان

كشف النحات الألماني فيلهلم كوخ، الجمعة، عن تمثال للمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل وهي تمتطي حصانا.

ومن المقرر أن يتم عرض هذا العمل حتى صيف عام 2022، أمام متحف تمبل في ولاية بافاريا.

ويبلغ ارتفاع التمثال 2.7 متر وتم صنعه باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتجلس ميركل على ظهر حصان بدون سرج أو لجام، وهي تطوي ذراعيها في لفتة خاصة بها.

وقال كوخ: "بغض النظر عن السياسة، فإن السيدة ميركل هي أيقونة. يعرف الجميع تقريبا تفاصيل هذه الأيقونة: شعرها وملابسها وموقفها ويديها. عندما قمنا بوضع التمثال أمام المتحف الخميس الماضي، كانت هناك سيدة تمر بجانب الطريق وتعرفت على التمثال مباشرة".

وأضاف: "التمثال ليس له قاعدة لأن ميركل متواضعة للغاية، وهي بدون سرج ومقاليد، لأنها لا تحتاج إليهما".

وأوضح: "إنها تعتبر ذلك أمرا مفروغا منه".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات