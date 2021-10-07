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مصر.. الكاميرات توثق مشهدا أليما لسقوط حلاق من الطابق 12 بشكل مفاجئ

مجتمع

مصر.. الكاميرات توثق مشهدا أليما لسقوط حلاق من الطابق 12 بشكل مفاجئ
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لفظ حلاق أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه، إثر سقوطه من الطابق الـ12 في بئر الأسانسير، بأحد عقارات مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية في مصر، حيث تم تداول فيديو للواقعة.

مصر.. الكاميرات توثق مشهدا أليما لسقوط حلاق من الطابق 12 بشكل مفاجئ
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وتبين من تحريات المباحث وكاميرات المراقبة بالعقار محل الواقعة، أن الحلاق انتهى من عمله بعد استدعائه من قبل صاحب العقار، وعندما فتح باب الأسانسير سقط من الدور الـ12 لوجود المصعد بالطابق الأرضي، بسبب خلل فني، حيث لم يتوقع أن يفتح الباب دون وجود المصعد.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث وتبين أن الحلاق فارق الحياة، وجرى نقل جثته للمستشفى المركزي، لمعرفة سبب الوفاة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بتسليم الجثة لأسرة المتوفى لدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

المصدر: مصراوي

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