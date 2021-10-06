 
مباشر
عاجل
بالفيديو.. لحظة إطلاق نار داخل ثانوية بولاية تكساس الأمريكية

بالفيديو.. امرأة تدفع أخرى أمام القطار بمحطة مترو في نيويورك

مجتمع

بالفيديو.. امرأة تدفع أخرى أمام القطار بمحطة مترو في نيويورك
الصورة من "تويتر"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rg2l

في مشاهد صادمة قامت امرأة بدفع أخرى أمام القطار بمحطة مترو في "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية، وقد تم التقاط الحادثة عبر كاميرات المراقبة.

وبحسب التقارير فإن الضحية تبلغ من العمر 42 عاما، وقد اصطدمت بالقطار ولم تسقط تحته، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتظهر المشاهد التي تم التقاطها امرأة تجلس على المقعد في محطة مترو، خلال اقتراب القطار، نهضت بسرعة كبيرة وقامت بدفع أخرى تقف في المقدمة أمام القطار، ثم لاذت بالفرار.

وبحسب تحقيقات الشرطة، فقد تعرضت المرأة للاعتداء دون سبب. 

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا