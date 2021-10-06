بالفيديو.. امرأة تدفع أخرى أمام القطار بمحطة مترو في نيويورك
في مشاهد صادمة قامت امرأة بدفع أخرى أمام القطار بمحطة مترو في "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية، وقد تم التقاط الحادثة عبر كاميرات المراقبة.
وبحسب التقارير فإن الضحية تبلغ من العمر 42 عاما، وقد اصطدمت بالقطار ولم تسقط تحته، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
Woman pushed toward moving train in unprovoked attack at Times Square Metro Station— RT (@RT_com) October 6, 2021
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وتظهر المشاهد التي تم التقاطها امرأة تجلس على المقعد في محطة مترو، خلال اقتراب القطار، نهضت بسرعة كبيرة وقامت بدفع أخرى تقف في المقدمة أمام القطار، ثم لاذت بالفرار.
وبحسب تحقيقات الشرطة، فقد تعرضت المرأة للاعتداء دون سبب.
المصدر: وسائل إعلام أمريكية
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