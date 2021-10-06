بعد إعلان تبرعها بأعضائها.. إلهام شاهين: "أنا مش بشتغل عالمة دين علشان أفتي"

أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين أنها عرضت فكره التبرع بأعضائها بعد الوفاة من سنوات ولكن الفكرة لاقت رفضا من والدتها.

علقت إلهام شاهين على الجدل المثار حول تصريحاتها برغبتها بالتبرع بأعضاء جسدها بعد الوفاة لإنقاذ المرضى، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين، قائلة: "إحنا بعد ما نموت خلاص في فناء جسمنا ده هيفنى هياكله الدود، فالأولى لو في أي جزء سليم فيه نتبرع بيه طبعا وهو ده مبيبقاش في أي سن وممكن أنا لما آجي أموت تبقى الأعضاء اللي عندي لا تصلح لكن أي جزء صالح للاستخدام ليه ما ننقذش بيه حياة إنسان"

ردت شاهين أيضا على منتقديها وذكرت أسماء المشايخ التي استندت إلى رأيهم في قضية التبرع بالأعضاء

"أنا مش بشتغل عالمة دين علشان أفتي في هذه المسائل أنا قلت أسماء شيوخ ارجعوا ليهم هما يقولوا نفس الكلام اللي أنا قولته وأنا قلت الكلام ده بناء على إني سمعته منهم كلام غير قابل إنه يصدق أو لا يصدق ومن هؤلاء المشايخ الشيخ خالد الجندي وسعدالدين الهلالي".