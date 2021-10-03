مفتي الديار المصرية السابق يوضح حكم لفظ "الطلاق بالثلاثة" وهل يعد طلاقا نهائيا!

أوضح الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حكم لفظ "الطلاق بالثلاثة"، وهل يحتسب طلقة أم ثلاث طلقات؟ .

وقال جمعة خلال حواره فيى برنامج "من مصر" على قناة CBC : " استقرت الفتوى على أنها تقع طلقة واحدة، ومن يريد أن يجعلها بالثلاثة فعليه الذهاب إلى المأذون"، متابعا أنه أحيانا وثيقة الطلاق يكون بها تناقض حيث يُكتب فيها "الثالثة" و"رجعية" وهنا يتدخل القاضي لتصحيحها وبحث المسألة ويطلب الشهادة وينفذ أدوات إثباته.

وتابع جمعة أن الطلاق له شروط منها المعرفة بالجهات الأربعة (الأشخاص والمكان والأحوال وأن يملك كلامه وليس مرغم عليه، مشيرا إلى أن الطلاق يكون بحرف القاف وليس نطقها طلاء، مما يعني أنه لا يجوز الطلاق على واتساب أو الفيسبوك وماشابه.

المصدر: المصري اليوم