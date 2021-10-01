سوريا.. ببندقية حربية رد على رفض زوجته الذهاب إلى حفل زفاف

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن رجلا أطلق النار على زوجته، بعدما رفضت مرافقة والدته إلى حفل زفاف، في ريف دمشق.

وأوضحت الوزارة أن امرأة فارقت الحياة في مشفى دمشق (المجتهد)، بعدما نقلت إليه من مشفى في ريف دمشق نظرا لخطورة حالتها، وقال الشهود الذين أسعفوها إنها أصيبت بطلق ناري من مجهول في الشارع.

التحقيقات التي أجرتها شرطة ببيلا في ريف دمشق، قادت إلى أن الشهادات كانت مزورة، وأن الشهود تستروا على القاتل لأنه صديقهم، وأن المغدورة (حوراء . ح) قتلت في منزل زوجها بواسطة بندقية حربية.

اعترف الزوج (عبد العزيز. ك) أنه أشهر بندقية وأطلق النار على زوجته بعدما امتنعت عن الذهاب إلى حفل زفاف مع والدته، وأشار إلى وجود خلافات قديمة بينهما.

وأضاف أنه حاول إسعافها مع أصدقائه، وادعوا أنها أصيبت وهي في الشارع، وقال إنه حاول إزالة معالم الجريمة، ومن ذلك تغيير باب غرفة النوم بسبب دخول رصاصات فيه.

وأشارت الوزارة إلى أن الشرطة أحضرت أداة الجريمة، ونظمت الضبط بحق الشهود، ليتم تقديم الجميع إلى القضاء.

المصدر: RT