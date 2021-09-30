برلماني روسي يشدد على ضرورة إصلاح نظام التعليم في البلاد

أعلن النائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) نيقولاي كولومينتسوف، أن روسيا في الوقت الراهن بأمس الحاجة إلى المهندسين والمصممين والعاملين الأكفاء في القطاع التكنولوجي.

وحسب البرلماني فإن مستقبل روسيا يتوقف على تلك المهن والتخصصات. بينما كثرت في روسيا مؤخرا مهن المديرين والباعة والسائقين والحراس، وشدد البرلماني على ضرورة إصلاح نظام التعليم في البلاد.

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وقال إن روسيا بحاجة إلى نهضة التعليم المهني، ونقل موقع URA.Ru عن، نيقولاي كولومينتسوف قوله:" كان سابقا لدى كل مصنع معهد مهني أو كلية تخرّج التقنيين الذين سيعملون في المصنع بعد التخرج. أما الان فهناك معاهد وجامعات لا علاقة لها بالتكنولوجيات".

يذكر أن نائب رئيس أكاديمية العلوم، إيرينا دونيك، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الطلب على ما يسمى بـ"المهن الصعبة" سيزداد مستقبلا إلى حد بعيد. ومن بين تلك المهن خبراء الفيزياء والرياضيات والكيمياء والبيولوجيا. وتواجه روسيا في الوقت الراهن نقصا بمقدار 100000 مختص في قطاع IT ( التقنية والمعلومات) ودعت الأكاديمية الروسية إلى زيادة عدد الدروس العملية والتطبيقية في الجامعات. أما العلماء فيجب عليهم، حسب دونيك، الحصول على كفاءة إضافية وتأهيل في مجال IT.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا