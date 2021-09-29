الإعلامي البارز مفيد فوزي: السيسي يحفظ تاريخ مصر ويعرف جيدا الإنسان المصري

نقلت وكالة أنباء عمون عن الإعلامي المصري المخضرم، مفيد فوزي انطباعاته عن رؤساء سابقين، ومن ذلك وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يحفظ تاريخ مصر ويعرف جيدا الإنسان المصري.

وقالت عمون عن مفيد فوزي إنه صديق السياسيين والفنانين وهو ناقدهم الأول، وقد عرف العندليب الرحل عبد الحليم حافظ عن قرب واكتشفه قبل ظهوره، كما عرف كوكب الشرق أم كلثوم، وعرف أيضا السياسيين والزعماء والحكام في أحلك الظروف وفي أفضلها، حتى وصف بالموسوعة المتنقلة.

وروى الإعلامي المصري قصة لقاء جمعه بالعاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال أثناء سفره رفقة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في نفس اليوم الذي عين فيه رئيسا لتحرير صحيفة "صباح الخير"، وتطرق إلى عمله لصالح الإذاعة الأردنية، وتلبية رغبة الملك بتسجيل سهرة مع الموسيقار المصري محمد عبد الوهاب لتبث في العيد.

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ويعبر فوزي في هذه المقابلة عن رفضه انتهاء عصر الصحافة الورقية، ويشير إلى أنه لا يستطيع قراءة الخبر من خلال الهاتف النقال.

وفي الأردن ضمن رحلته الأولى خارج مصر بعد إصابته بفيروس كورونا، عبر فوزي عن عشقه لعمان، مشيرا إلى وجود صداقات له فيها يكن لها الكثير، وأن هذه الزيارة هي الـ 18 للأردن البلد الذي يحب وأهله وشوارعه، ويعشق منطقتي الدوار الأول والدوار الثاني.

وعن جائحة كورونا، يستعرض الإعلامي المصري عدة روايات عنها فهي حسب رأيه "ربما كانت لعبة سياسية أو رغبة في إبادة البشر وربما (بزنس) أو خلخلات في المناخ، وقد تكون علاقات دولية تتشكل من جديد، أو أن الخريطة الكونية تعاد صياغتها".

وأعرب فوزي عن رأي مفاده أن محمد حسنين هيكل لا نظير له، وانه واحد فقط، مقرا بأنه كان يحاول تقليده في بداية حياته المهنية.

المصدر: عمون