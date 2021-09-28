مصر.. إحياء ذكرى زعيم "لا يمكن نسيانه"

زار عدد من أبناء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ضريح والدهم صباح اليوم إحياء لذكرى وفاته الـ 51.

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ونقلت صحيفة "مصراوي" عن عبد الحكيم عبد الناصر قوله إنهم يتواجدون في مثل هذا اليوم لإحياء ذكرى وفاة والدهم.

وأفيد بأن العديد من المواطنين شاركوا في إحياء ذكرى الرئيس المصري الأسبق الذي وصفته الصحيفة بأنه "واحدا من أبرز القادة العرب في التاريخ المعاصر".

صحيفة "الوطن" بدورها أشارت إلى أن محبي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر توافدوا "إلى ضريحه بمنطقة كوبري القبة، لإحياء الذكرى 51 لوفاته، بحضور عدد من أفراد أسرته، من بينهم نجليه عبد الحكيم عبدالناصر، وهدى عبدالناصر، والسياسيين وقيادات الأحزاب وبعض الشخصيات القومية العربية".

وحمل محبو جمال عبد الناصر أعلام مصر وصور الزعيم الراحل، فيما قال أحد محبيه ويدعى الحاج محمد حسين "إن عبد الناصر حي في قلوب المصريين، ولا يمكن نسيانه".

وتابع متحدثا عن مشاعره بقوله: "بنحبه لأنه كان صادق وحاسس بالناس وكان نفسه يعمل كل حاجة علشان خاطر مصر والمصريين، جمال زعيم حقيقي".

يشار إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ولد "في 15 يناير 1918، في 18 شارع قنوات في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، وأبوه هو عبد الناصر حسين، المولود في 1888 في قرية بني مر في صعيد مصر، وكان يعمل في مصلحة البريد بالإسكندرية، والتحق بروضة الأطفال بمحرم بك بالإسكندرية، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية بالخطاطبة بين 1923 و1924".

والتحق عبد الناصر في عام 1925 "بمدرسة النحاسين الابتدائية بالجمالية بالقاهرة، وأقام عند عمه خليل حسين في حي شعبي لثلاث سنوات، وكان جمال يسافر لزيارة أسرته بالخطاطبة في العطلات المدرسية، وحين وصل في الإجازة الصيفية في العام التالي 1926 علم أن والدته قد توفيت قبل ذلك بأسابيع، ولم يجد أحد الشجاعة لإبلاغه بموتها ولكنه اكتشف ذلك بنفسه بطريقة هزت كيانه".

وحين كان له من العمر 34 عاما، قاد ثورة 23 يوليو 1952، ليحكم مصر بعدها لمدة 18 عاما، وتوفى وعمره 52 عاما.

المصدر: مصراوي + الوطن