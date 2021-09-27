ممثل روسي يسجل حضانة طفلين سوريين

كشف الممثل الروسي مراد بشاروف أنه سجل حضانة طفلين سوريين، والتزم بصرف إعانات مالية شهرية لهما وأسرتهما.

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وصرح بشاروف عبر برنامج "شيء لا يصدق" التلفزيوني، أن لديه طفلين إضافة لابنته أميلي البالغة 17 سنة وابنه مارسيل البالغ 5 سنوات من زيجتيه السابقين.

وأوضح أنه زار العاصمة اللبنانية بيروت عام عام 2018 ضمن مهمة إنسانية روسية، وتعرف في أحد مخيمات النازحين السوريين على أسماء ذات الـ7 سنوات، وأحمد البالغ 5 سنوات.

وصرح بشاروف بأنه شعر بالصدمة لظروف معيشة الطفلين، ما دفعه لاتخاذ قرار تسجيل خضانتهما.

وكشف بشاروف أنه يقدم لأسرة الطفلين ولهما والدان وإخوة وأخوات مساعدة مالية شهرية، ويعتبر حضانتهما "خيارا شخصيا وواجبا دينيا" عليه.

المصدر: وسائل إعلام