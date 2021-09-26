تنوير الأطفال بواسطة الترفيه

"أطلب العلم في الصغر!" – يبدو أن ذلك أصبح شعارا للعديد من المراكز الثقافية والتربوية الروسية للأطفال.

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تغير الوضع كثيرا مع ظهور الإنترنت، حيث يمكن العثور في أنظمة البحث على كل المعلومات المطلوبة. ولهذا تتسابق المكتبات ودور النشر والمؤسسات التعليمية حول أحسن طريقة لتوفير الألعاب الذكية والكتب والأنشطة على نحو علمي وترفيهي.

وما الجديد في هذا المجال؟