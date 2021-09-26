مصر.. الحكم بسجن ممرض وأب بعد تسببهما بعاهة مستديمة لطفلة بعملية ختان

قضت محكمة مصرية بحبس أب 3 سنوات مع الشغل وممرض 10 سنوات مع السجن المشدد عن جريمة ختان طفلة تبلغ من العمر 14 عاما ما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة.

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وأكدت المحكمة في حيثياتها أن "الحكم بمثابة جرس إنذار لكل أب أو ولي أمر ولكل من ينتسب زورا لمهنة التمريض ويسيء إليها" ودعت المحكمة "الفتيات للإبلاغ عن تعرضهن لهذه الجريمة للقصاص لهن".

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية فإن الواقعة "بدأت في مدينة القناطر الخيرية حيث أجهزة الأمن القبض على أب وممرض لقيامهما بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بإحدى قرى القناطر الخيرية مما عرضها لنزيف حاد وتم نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق".

وتابعت أن التحقيقات بينت أن الأب أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان على أيدي ممرض، وعندما أصيبت بنزيف قاموا بنقلها إلى المستشفى، حيث تولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس الأب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة وعرضها علي الطب الشرعي والذي كشف إصابتها بعاهة مستديمة".

المصدر: "الوطن"