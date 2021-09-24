مصر.. وفاة المذيعة المعتزلة عزة الحناوي

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة المذيعة المعتزلة عزة الحناوي، ونشرت صورا لها قبل وفاتها وهي ترتدي الحجاب.

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وظهرت مذيعة ماسبيرو الراحلة عزة الحناوي، وهي ترتدي الحجاب، وبجوارها مصممة الأزياء إيمان النشرتي، التي علقت قائلة: "يا الله علي وجع القلب .. كنت نعم الراشد و الأخت و الصديقة الوفيه في رحاب ربنا في ميزان حسناتك حبيبتي كلنا .. عزة الحناوي .. حتوحشينا حبيبتي .. انا لله و انا اليه راجعون".

وشيعت الراحلة الحناوي اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

المصدر: RT + صدى البلد