سوريا.. لحظة انفجار قنبلة قتلت 3 أشخاص وجرحت 13 آخرين (فيديو)

أظهر تسجيل مصور لحظة انفجار قنبلة يدوية أودت بحياة 3 أشخاص هم محام وصهره وشقيقه إثر خلاف عائلي، حسب وزارة العدل السورية.

ويظهر في الفيديو المحامي وهو يخوض نقاشا عاديا مع أحد الأشخاص، وهو ما يفسر الحركة الاعتيادية في المكان، وخاصة لرجال الشرطة.

وفجأة تدخل شقيق صهر المحامي، وبعد ثوان انفجرت القنبلة.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الصهر كان قد نزع صمام القنبلة أثناء حديثه مع المحامي، وأن شقيق الصهر تدخل ليمنعه من تفجيرها ونزعها من يده.

المصدر: RT