"طبيب الدراجة" اللبناني: أهلك رح يخبروك لما تكبر إنك انولدت بأصعب حقبة بتاريخ لبنان

عبّر أخصائي النسائية والتوليد، الدكتور اللبناني زكي سليمان، عن مدى المعاناة التي يواجهها القطاع الطبي في بلاده على مستوى الكوادر والخدمات.

أصبح الدكتور، زكي سليمان، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد انتشار صورته التي تروي قصة آخر عملية ولادة أجراها، حيث اضطر للذهاب إلى المستشفى على دراحة هوائية بعد تعطل سيارته على الطريق لنفاد البنزين منها.

تحدث سليمان عن كواليس الصورة، التي انتشرت على مواقع التواصل كالنار في الهشيم، مع الإعلامي، أحمد الجمل، في برنامج "ناس أونلاين" قائلا: "إحنا باختصاصنا لما نولّد حد كتير بتكون مناسبة سعيدة فلما فكرت اليوم على أي طريقة وصلت للمستشفى حتى أعمل هذه الولادة وبأي حقبة بتاريخ لبنان ولد هذا الولد فخطر ببالي إني أتصور معه"

وأضاف الطبيب اللبناني: "أترك هذه الصورة مثل ذكرى لهذا المولود لحتى لما بيكبر يتذكر شو صار وكتبت على الصورة تذكر أيها المولود بكرة لما تكبر، تذكر هذه الصورة، أهلك رح يخبروك إنك انولدت بأصعب حقبة بتاريخ لبنان، حقبة ما كان فيها دوا، أكل، ما كان فيها أبسط مكونات الحياة"

وصف سليمان حجم الأزمة الموجودة حاليا في لبنان على القطاع الطبي موكدا: "عم نعاني على كل المستويات، بلشت المعاناة معنا من الناحية الاقتصادية، بتعرف مع تدهور قيمة الليرة اللبنانية صار معاش الطبيب بلبنان كتير زهيد وهذا الشيء أدى إلى هجرة قسم كبير من الأطباء بلبنان وخاصة الكفاءات اللي هي كتير متخصصة وكتير مهمة، هذا الشيء خطر بلبنان"

وأشار سليمان أيضا إلى أن "الازمة وصلت إلى المعدات الطبية يعني اليوم بدك تعمل عملية جراحية بتروح على المستشفى ما بتلاقي المعدات الطبية الكافية حتى تقدر تعمل العملية تبعك إذا في أنواع من العمليات وصلنا لمرحلة ما نقدر نعملها".