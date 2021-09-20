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الكويت.. محامية تقاضي شركة أجنبية بسبب "لحم الخنزير"

مجتمع

الكويت.. محامية تقاضي شركة أجنبية بسبب
AP
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تقدمت محامية كويتية بشكوى ضد إحدى الشركات الأجنبية الكبرى بتهمة بيع لحم الخنزير وغش المستهلكين.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية إن المحامية حوراء الحبيب قدمت الشكوى أمام نيابة الشؤون التجارية، وجاء فيها أن عددا من المستهلكين سألوا الشركة عن نوعية اللحم، فقيل لهم إنه لحم خنزير، وأضافت المحامية في الشكوى أن الشركة الأم نفت الأمر وتمت إزالة كل اللحوم من تلك النوعية.

ووصفت المحامية دخول تلك النوعية من اللحوم لبيعها في الكويت بأنه أمر خطير، حسبما نقلت الصحيفة عن المحامية التي أشارت إلى أن قوانين الدولة تمنع بيع تلك اللحوم أو إدخالها، وطالبت بإغلاق تلك الشركة ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

 

المصدر: صحيفة "الأنباء" الكويتية

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