مصر.. مواطن ستيني يقدم على الانتحار بإلقاء نفسه تحت عجلات مترو الأنفاق

أعلن مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إقدام مواطن على الانتحار بألقاء نفسه أمام قطار مترو الأنفاق، مما أدى إلى مصرعه فورا.

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وأضاف المصدر، خلال تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن "مواطنا يبلغ من العمر 61 عاما ألقى بنفسه على القضبان تزامنا مع مرور القطار، في أثناء تواجده بمحطة المعادي التابعة لقطارات الخط الأول لمترو الأنفاق حلوان - المرج الجديدة، مما أدى إلى دهسه ومصرعه في الحال".

وأشار المصدر إلى أنه "على الفور تم إيقاف حركة القطارات للعمل على رفع الجثة من القضبان، وتم تحرير محضر بالواقعة، ومن خلال فحص هوية المنتحر تبين أنه من مواليد عام 1959 ويسكن في محافظة القاهرة بمدينة البساتين بمصر القديمة".

المصدر: "القاهرة 24"