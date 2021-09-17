السلطات المصرية: شبهة جنائية قد تكون وراء وفاة مواطن في إيطاليا

أعلنت السلطات المصرية أن التحقيقات الجارية حول وفاة مواطن مصري في إيطاليا تشير إلى أنه قد تكون هناك شبهة جنائية في حادثة وفاته.

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وتلقى وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، تقريرا عبر الملحق العمالي بميلانو محمود حمزاوي، أشار فيه إلى أن المواطن المصري "لقي حتفه عقب عودته من إجازته التي قضاها في مصر، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة، حيث وجدته السلطات الإيطالية متوفيا أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كم من مدينة لودي، ونقلته إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية".

وتابع حمزاوي "أنه سوف يحضر إلى القنصلية المصرية بميلانو لتسليم الأوراق الخاصة بالمتوفي ومنها تقرير المستشفى وشهادة الوفاة الإيطالية فور الحصول عليها من السلطات الإيطالية، وسوف توضح أسباب الوفاة وبيان ما إذا كانت طبيعية أم جنائية، تمهيدا لإرسال التقرير النهائي".

وأصدر وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة عودة جثمان المواطن المصري إلى البلاد، فضلا عن مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT