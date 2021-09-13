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لافتة إعلان تثير جدلا كبيرا في مصر (صور)

مجتمع

لافتة إعلان تثير جدلا كبيرا في مصر (صور)
Sputnik
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أثارت لافتة إعلان "شقة لوكس بـ2 جنيه" في محافظة الإسكندرية، جدلا واسعا حيث كانت اللافتة معلقة بالقرب من كوبري سيدي جابر، وكتب عليها "شقة سوبر لوكس بـ 2 جنيه بس".

لافتة إعلان تثير جدلا كبيرا في مصر (صور)
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وأثارت اللافتة الجدل بين المارة الذين انتابتهم الدهشة، متساءلين كيف لأحد أن يعرض شقة بسعر 2 جنيه فقط، وهو ثمن يكفي لشراء أشياء بسيطة.

ونجح المتسائلون في كشف سر اللافتة "إذ تعتبر لافتة إعلانية لإحدى شركات المشروبات، والتي يصل سعر العبوة 2 جنيه فقط، ومن خلال شراء واحدة منها تقدر على الدخول في سحب يمكنك من الحصول على شقة سوبر لوكس".

لافتة إعلان تثير جدلا كبيرا في مصر (صور)
لافتة إعلان تثير جدلا كبيرا في مصر (صور)

المصدر: الوطن

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