لافتة إعلان تثير جدلا كبيرا في مصر (صور)
Sputnik
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أثارت لافتة إعلان "شقة لوكس بـ2 جنيه" في محافظة الإسكندرية، جدلا واسعا حيث كانت اللافتة معلقة بالقرب من كوبري سيدي جابر، وكتب عليها "شقة سوبر لوكس بـ 2 جنيه بس".
وأثارت اللافتة الجدل بين المارة الذين انتابتهم الدهشة، متساءلين كيف لأحد أن يعرض شقة بسعر 2 جنيه فقط، وهو ثمن يكفي لشراء أشياء بسيطة.
ونجح المتسائلون في كشف سر اللافتة "إذ تعتبر لافتة إعلانية لإحدى شركات المشروبات، والتي يصل سعر العبوة 2 جنيه فقط، ومن خلال شراء واحدة منها تقدر على الدخول في سحب يمكنك من الحصول على شقة سوبر لوكس".
المصدر: الوطن
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