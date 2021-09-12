مصر.. مدرس يختطف مواطنا والأمن يتحرك

تمكنت قوات الأمن المصرية من تحرير مواطن تم اختطافه من قبل مدرس بسبب خلافات مالية، وضبط المتهمين بهذه القضية.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، أوضحت أجهزة الأمن ملابسات هذه الواقعة، حيث تبلغ قسم شرطة بني سويف من ربة منزل، بغياب زوجها "مالك مقهى كائن بدائرة القسم"، عقب توجهه للمقهى المشار إليه مستقلا سيارته، واتصاله بها موضحا أنه بطريق عودته للمنزل، إلا أنه لم يعد.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنه "تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف".

هذا وكشفت التحريات عن وجود خلافات مالية بين المتغيب ومدرس، مقيم بدائرة القسم، لسابقة وجود شراكة بينهما، وقيام المتغيب بإيهامه بقدرته على استصدار عفو عن "شقيق زوجته" المحبوس على ذمة إحدى القضايا مقابل مبلغ مالي "تقاضاه منه" وأنه قام باختطاف المجنى عليه لمساومته لإعادة أمواله.

وعن عملية تحرير المختطف، فإنه بعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 أشخا، وأنهم قاموا باختطاف المجنى عليه وتوثيقه واحتجازه بإحدى المنازل بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وكذا التحفظ على سيارته بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وباستهداف المنزل المشار إليه أمكن ضبط المتهمين وتحرير المجنى عليه، وتبين أنه مكبل اليدين ومصاب بكدمات بالوجه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأمكن ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه.

المصدر: "اليوم السابع"