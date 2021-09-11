نائب عام يتجول عاريا في شوارع مدينة بولندية

ذكرت Daily Mail البريطانية أن نائبا عاما بولنديا تجول عاريا في شوارع مدينته غرب البلاد، ودخل أحد المتاجر لشراء الجعة واحتسائها على مرأى من المشترين والمارة الذين استنجدوا بالشرطة.

ونشرت الصحيفة صورا تظهر إحداها رجلا وهو داخل متجر وفي يديه أربع قوارير بيرة، فيما تظهر صور أخرى النائب العام متجولا في شوارع المدينة ثم يتجه نحو حديقة وهو عار تماما.

وأبلغ بعض السكان شرطة المدينة بتصرفات مخالف النظام العام وتم توقيفه وعزله عن وظيفته.

ويواجه النائب العام عقوبات عدة بينها التوبيخ والعزل.

المصدر: "نوفوستي"