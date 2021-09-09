سوريا.. كبتاغون في علب الحلاوة
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أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها صادرت 84 ألف حبة كبتاغون مخدرة كانت مخبأة في علب حلاوة معدة للتصدير.
وأوضح فرع مكافحة المخدرات بدمشق في تصريحات لقناة "السورية" أنه ضبط تلك الكمية في أحد مكاتب الشحن، وكانت موضوعة في علب حلاوة ومعدة للتصدير إلى أحد الدول المجاورة، وأضاف أنه تم تفتيش المعمل وإحضار أصحابه، وما زالت التحقيقات مستمرة.
كما أعلن القبض على أحد مروجي المخدرات بحوزته 10 كليوغرامات من مادة الحشيش المخدر، بعد ورود معلومات عن شخص يروج المخدر، اعترف على الأشخاص الذين يتعاملون معه.
المصدر: RT
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