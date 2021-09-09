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مصر.. إعلامي مشهور يتعرض للسرقة بطريقة كوميدية (فيديو)

مجتمع

مصر.. إعلامي مشهور يتعرض للسرقة بطريقة كوميدية (فيديو)
Reuters
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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة في مصر جهودها للقبض على المتهمين في واقعة سرقة حقيبة وهاتف من الإعلامى جابر القرموطي بجوار جامعة عين شمس بمنطقة الوايلي. 

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تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الوايلى بلاغا من الإعلامي جابر القرموطي مفاداة تعرضه للسرقة على يد تشكيل عصابي بمنطقة العباسية بالقرب من جامعة عين شمس بالوايلي.

وقال القرموطي إنه أثناء استقلاله تاكسي بمنطقة الوايلي قام 3 أشخاص يستقلون دراجات نارية بخطف حقيبة بداخلها مبلغ مالي وهاتفه المحمول.

وأضاف القرموطي أنه يشك في تورط سائق التاكسي الذي كان يستقله مع المتهمين، ومن جانبها تفحص أجهزة الأمن كاميرات المراقبة المنتشرة بشوارع المنطقة لتحديد الجناة وضبطهم.

ونشر جابر القرموطي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو ليكشف فيه ما تعرض له خلال استقلاله سيارة أجرة، وسرقة هاتفه المحمول ونقود داخل الشنطة التي كانت بحوزته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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