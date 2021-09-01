شجار عنيف داخل شاطئ نادي المهندسين في مصر (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو تضمن مشاجرة وتشابكا بالأيدي بين أفراد داخل شاطئ نادي المهندسين التابع للنقابة الفرعية بالإسكندرية.

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ووفقا للفيديو المتداول وقعت المشاجرة بين مجموعة من العمال بشاطئ نادي النقابة وعدد من رواد الشاطئ، ظهر خلاله اشتباكات بين أفراد يحملون عصي الشماسي وسط حالة من الفزع بين الزائرين.

أثارت الواقعة غضب العشرات من أعضاء نقابة المهندسين وأسرهم، مطالبين بالتحقيق فيما جرى ومحاسبة المخطئين، فيما أفاد عدد من رواد النادي بأن الواقعة لم تكن الأولى التي تظهر تعديات مستأجري الشاطئ على رواد شاطئ النادي.

من جانبه، أصدر مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية بيانا حول ملابسات الواقعة، قائلا: "أثناء تواجد أحد أبناء المهندسين مع أصدقائه داخل الشاطئ وقعت مشادة مع عمال الشاطئ أثناء تأجير البدال وتطورت إلى تشابك بالأيدى وإصابة أحد الشباب".

وأضاف البيان "أن مجلس النقابة استدعى الشرطة لإحتواء الموقف، بينما رفض الشباب تحرير محضر بالواقعة وأشادوا بموقف إدارة النادي في احتوائها والحفاظ على حقوقهم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجب والتحقيق اللازم للواقعة".

وأوضحت نقابة المهندسين في بيانها أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مستأجر الشاطئ طبقا للتعاقد وإنهاء خدمة العمال وتغيير الطاقم بالكامل وذلك من وحدة مراقبة الشاطئ المنشأة للمتابعة اليومية على مدار الساعة للشاطىء واستقبال الشكاوى، كما تقرر تشديد وزيادة أفراد الأمن بالشاطئ للوقوف ضد أي عناصر تثير الشغب بالشاطئ.

المصدر: مصراوي