كرمه السيسي وأعطاه شقة مقابل جنيه واحد شهريا.. طبيب مصري فقد بصره بسبب كورونا يفكر في الانتحار

قال الدكتور محمود سامي قنيبر الطبيب الذي فقد بصره بسبب فيروس كورونا في كفر الشيخ، إنه يفكر في الانتحار.

وأضاف قنيبر عبر صفحته على "فيسبوك": "دون إثارة للعواطف ومشاعر الخوف والشفقة أنا بفكر في الانتحار، الموضوع أكبر من احتمالي فعلا، وكل يوم بتظهر أبعاد جديدة لا تحتمل، ليلي يشبه نهاري، بستنى الليل ليه مش عارف واستنى النهار يطلع ليه مش عارف، تايه في بحر كبير من الأوهام".

وتابع أن ابنه يتمتع بذكاء شديد وأدرك أن هناك مشكلة في التواصل البصري بينهما، لذلك دائما يحاول أن يفتح عينيه دائما عندما يلاعبه.

وفقد سامي بصره بعد إصابته بكورونا خلال عمله بمستشفيات العزل بكفر الشيخ، وفي مارس الماضي قال إنه لم ير ابنه سوى أسبوعين فقط، وبعدها فقد بصره.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الطبيب محمود سامي رسميا خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ33، وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن المحافظة سلمت سامي شقة مقابل إيجار شهري بقيمة جنيه واحد فقط، تكريما لجهوده في علاج مصابي كورونا المستجد.

المصدر: RT