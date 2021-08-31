اعترافات جديدة لفتاة "تيك توك" موكا حجازي

قدمت فتاة "تيك توك" موكا حجازي المثيرة للجدل، اعترافات تفصيلية حول صناعة وبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة تحتوي على تحريض على الفسق وتتعدى على قيم المجتمع ومبادئه.

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وقالت الفتاة: "اسمي نانسي أيمن صبحي السيد 16 سنة، ودون عمل، ومقيمة في الحي الأول بأكتوبر، والدي ووالدتي انفصلوا من 10 سنين، وبعدها رجعت الجزائر أقمت مع والدي 7 سنين، وبعد ذلك رجعت مصر أقعدت مع والدتي من 3 سنين".

وتابعت: "بعد ذلك غادرت مسكن والدتي من حوالي سنة، ولكن بعد كدة روحت على الشيخ زايد، عشان أعرف أكتر من بنت هناك، ثم قعدت فترة مع طالبات في شقة مستأجرة، واتعرفت عليهم من على النت، وبعد كدة اتعرفت على واحد اسمه أيمن، وقعدت عنده في شقة تاني".

وأوضحت: "بعدين اتعرفت على شاب يدعى معاذ، وفي مرة وإحنا قاعدين أخدت موبايله واتصورت بيه، وهو شاف الفيديو وعجبه، وبعدين عرض عليا إني أصور فيديوهات، ويعرضها على تيك توك وانستجرام، وأنا وافقت على العرض".

وقالت: "أما سبب قبولي العرض والاتفاق، عشان في بنات كتير على النت بيعملوا فيديوهات وصور، وكلهم بيتشهروا وأعرف أنهم بياخدوا فلوس كتير، وأنا كنت برقص على أغاني، وكمان صورنا كتير، ممكن يعدوا الـ 250 فيديو".

فيما جاء سؤال ضمن تحقيقات النيابة، فما قولك فيما هو ثابت من ارتداءك ملابس فاضحة، وتقومين بالرقص على نحو فاضح، وردت موكا حجازي وقالت: "معاذ كان بيقولي أعمل كده وألبس كده، واسم شهرتي موكا حجازي".

المصدر: الوطن