مصر.. جهود أمنية مكثفة بعد تداول فيديو لخطف طفل في المحلة - فيديو
Reuters
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كثفت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف أحداث فيديو يظهر تعرض أحد الأطفال للخطف من أمام بقالة بالمحلة الكبرى.
وشهدت أحد محلات البقالة بالطريق الدائري المحلة الكبرى - المنصورة بنطاق محافظة الغربية اختطاف طفل عمره 8 سنوات من قبل شخصين مجهولين استخدموا سيارة لارتكاب الجريمة، وفرا هاربين على حد وصف أسرته، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته.
وأفاد شهود عيان بقيام ملثمين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء وفروا به على متن سيارة.
القاهرة ـ ناصر حاتم
المصدر: RT
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