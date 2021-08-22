 
مباشر

إسرائيل تشيد بمصورة فوتوغرافية سعودية

مجتمع

إسرائيل تشيد بمصورة فوتوغرافية سعودية
twitter/s_wksa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r45t

أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد، بالمصورة السعودية، أماني القحطاني، بعد ارتفاع عدد الجوائز التي حصلت عليها إلى 373 جائزة.

وعلى حسابها الناطق باللغة العربية "إسرائيل بالعربية"، في "تويتر"، قالت الوزارة: "ألف مبروك على سلسلة الإنجازات التي حققتها المصورة أماني القحطاني، وهذه ثمرة التغيير والتشجيع على الانطلاق والإبداع النسوي السعودي في المملكة".

وجاءت تلك التهنئة تعليقا على ما نشر على الصفحة الرسمية لصفحة "سعوديات مبدعات"، والتي أكدت من خلالها حصول القحطاني على 373 جائزة خلال سنة وشهرين، فضلا عن 4 ألقاب دولية في التصوير، فيما حصدت 29 جائزة دولية، ليصل مجموع جوائزها إلى 52 جائزة في مطلع هذا العام 2021.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا