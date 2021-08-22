إسرائيل تشيد بمصورة فوتوغرافية سعودية

أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد، بالمصورة السعودية، أماني القحطاني، بعد ارتفاع عدد الجوائز التي حصلت عليها إلى 373 جائزة.

وعلى حسابها الناطق باللغة العربية "إسرائيل بالعربية"، في "تويتر"، قالت الوزارة: "ألف مبروك على سلسلة الإنجازات التي حققتها المصورة أماني القحطاني، وهذه ثمرة التغيير والتشجيع على الانطلاق والإبداع النسوي السعودي في المملكة".

الف مبروك على سلسلة الإنجازات التي حققتها المصورة أماني القحطاني وهذه ثمرة التغيير والتشجيع على الانطلاق والابداع النسوي السعودي في المملكة 🇸🇦 https://t.co/Ka8yuvh9mA — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 22, 2021

وجاءت تلك التهنئة تعليقا على ما نشر على الصفحة الرسمية لصفحة "سعوديات مبدعات"، والتي أكدت من خلالها حصول القحطاني على 373 جائزة خلال سنة وشهرين، فضلا عن 4 ألقاب دولية في التصوير، فيما حصدت 29 جائزة دولية، ليصل مجموع جوائزها إلى 52 جائزة في مطلع هذا العام 2021.

المصدر: RT