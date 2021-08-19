"في العجلة الندامة".. نسي 200 ألف دولار على قارعة الطريق!

يقولون في الأمثال "في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة".. ذلك ما أدركه بالقطع أحد سكان مدينة بيروبيدجان، الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، بعد أن نسي حقيبته على قارعة الطريق.

لم تكن تلك الحقيبة حقيبةً عادية، بل كانت معبأة بملايين الروبلات (زهاء 15 مليون روبل)، وهو ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي.

فقد الرجل "هذه الثروة"، لأنه كان في عجلة من أمره أثناء توجهه إلى مهمة عمل، حيث نسي تماما تلك الحقيبة وبداخلها كل هذا المبلغ قرب السيارة التي كانت تقلّه.

لكن، ولحسن الحظ، عثرت الشرطة المحلية على الحقيبة وأعادتها إليه بكامل محتوياتها.

المصدر: نوفوستي