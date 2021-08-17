مصر.. مصرع شخص وإصابة 4 في اشتباك بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون إثر اشتباك بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج المصرية، على خلفية نزاع على ملكية قطعة أرض.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الوضع وضبط طرفي النزاع، كما تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

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وتبين أن المواجهة وقعت بين الطرف الأول مبارك. ع .ع 21 سنة، عامل، الذي توفي جراء إصابته بطلق ناري أعلى الركبة اليمنى، ومبارك. ع. ع 20 سنة، الذي أصيب بكدمات متفرقة، وعبد القادر .ع. ع 38 سنة، نجل عم الأول، الذي أصيب بفروة الرأس، والطرف الثاني عبد الصبور. ب. ع الذي أصيب بجرح بالرأس، ووجيه. ب .ع 50 سنة، وجميعهم أبناء عمومة.

وتمكنت القوات من ضبطهم وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية.

المصدر: RT