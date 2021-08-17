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شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

مجتمع

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد
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أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص مع الراقصة جوهرة.

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد
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رانيا يوسف ترد على التصريحات المثيرة للجدل حول نشأتها الدينية وتربيتها العسكرية

ونشرت الأخيرة فيديو لها عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة على موقع "انستغرام" وهي ترقص مع رانيا يوسف على أنغام إحدى أغاني مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو بفستان أبيض مكشوف وترقص بشكل مثير من جوهرة، وجرى تداول الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما سبب حالة من الغضب عند البعض، إذ قال أحدهم معلقا على الفيديو"هوه دا كده عادي ولا انا اللي مخضوض زيادة عن اللزوم".

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

المصدر: الوطن 

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