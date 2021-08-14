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بعد هدمه.. حسم الجدل حول أثرية مسجد "الأميرة فريال" شمال شرقي القاهرة (صور)

مجتمع

بعد هدمه.. حسم الجدل حول أثرية مسجد
Reuters
القاهرة
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهدم مسجد "الأميرة فريال" الواقع أمام محطة مترو عزبة النخل الغربية شمال شرقي القاهرة.

وأثارت صور الهدم غضب محبي الآثار والتراث، حيث يعود بناء المسجد إلى عام 1947، وشاركت في بنائه الأميرة فريال في عهد الملك فاروق.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر في وزارة السياحة والآثار أن المسجد غير مسجل في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار.

وأشار الموقع إلى أن عملية الهدم تمت لتوسعة الشارع في إطار خطط تطوير المنطقة المحاذية.

المصدر: "القاهرة 24"

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