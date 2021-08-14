بعد هدمه.. حسم الجدل حول أثرية مسجد "الأميرة فريال" شمال شرقي القاهرة (صور)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهدم مسجد "الأميرة فريال" الواقع أمام محطة مترو عزبة النخل الغربية شمال شرقي القاهرة.
وأثارت صور الهدم غضب محبي الآثار والتراث، حيث يعود بناء المسجد إلى عام 1947، وشاركت في بنائه الأميرة فريال في عهد الملك فاروق.
ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر في وزارة السياحة والآثار أن المسجد غير مسجل في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار.
وأشار الموقع إلى أن عملية الهدم تمت لتوسعة الشارع في إطار خطط تطوير المنطقة المحاذية.
يجري الان هدم المسجد الصغير امام محطة عزبة النخل الغربية لتوسعة الشارع وذلك في اطار خطط التطوير— Mohamed Hadi ☕️ (@MohamedHadi1972) August 12, 2021
هذا المسجد تم بناءة عام ١٩٤٧ والذي عمرة ٧٥ عاما تقريباً وشارك في بنائه الأميرة فريال في عهد الملك فاروق .. ومن خلالة خرج الكثير من علماء الدين وحفظة القرآن ❤️🙏 #ثوره_شعب_لمستقبل_افضلpic.twitter.com/3lS8dJKOwS
التطوير بدل المآذن كبارى ..#عزبة_النخلpic.twitter.com/bN1uIFaCSB— Arch_hasaad (@arch_hasaad) August 11, 2021
المصدر: "القاهرة 24"