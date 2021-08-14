بعد هدمه.. حسم الجدل حول أثرية مسجد "الأميرة فريال" شمال شرقي القاهرة (صور)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهدم مسجد "الأميرة فريال" الواقع أمام محطة مترو عزبة النخل الغربية شمال شرقي القاهرة.

وأثارت صور الهدم غضب محبي الآثار والتراث، حيث يعود بناء المسجد إلى عام 1947، وشاركت في بنائه الأميرة فريال في عهد الملك فاروق.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر في وزارة السياحة والآثار أن المسجد غير مسجل في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار.

وأشار الموقع إلى أن عملية الهدم تمت لتوسعة الشارع في إطار خطط تطوير المنطقة المحاذية.

يجري الان هدم المسجد الصغير امام محطة عزبة النخل الغربية لتوسعة الشارع وذلك في اطار خطط التطوير

هذا المسجد تم بناءة عام ١٩٤٧ والذي عمرة ٧٥ عاما تقريباً وشارك في بنائه الأميرة فريال في عهد الملك فاروق .. ومن خلالة خرج الكثير من علماء الدين وحفظة القرآن ❤️🙏 #ثوره_شعب_لمستقبل_افضلpic.twitter.com/3lS8dJKOwS — Mohamed Hadi ☕️ (@MohamedHadi1972) August 12, 2021

المصدر: "القاهرة 24"