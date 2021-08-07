مقاطعة روسية تعاني من غزو الثعابين

أفادت قناة "كاسكاد" المحلية الروسية بأن سكان قرية بيريوزوفكا بمقاطعة كالينينغراد بغرب روسيا يخشون الخروج من منازلهم بسبب كثرة الثعابين في القرية مؤخرا.

ونقلت القناة عن شهود عيان أنه من الممكن رؤية الثعابين في كل الأماكن بالقرية. وتوجه السكان المحليون بنداء إلى حكومة المنطقة، وبعد ذلك بدأ الخبراء من حديقة حيوانات مدينة كالينينغراد متابعة الوضع في القرية. وتوصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن معظم الثعابين من نوع ثعبان العشب. مع ذلك اكتشف الخبراء في أحد مقاطع الفيديو أفعى.

وأشاروا إلى أن لدغة الثعبان ليست خطيرة جدا. وقال العالم ألكسندر خليفتوف: "في حقيقة الأمر فإن خطورة اللدغة مبالغ فيها، لكنها مبررة. وتؤدي اللدغة إلى مصرع الشخص أحيانا. وسبب ذلك في الأصل يعود إلى صدمة الحساسية نتيجة اللدغة".

ويوصي الأطباء في حال لدغة الثعبان بشرب الكثير من الماء وتناول مضادات الهيستامين. كما من الضروري إزالة الأحذية والمجوهرات وعلاج موقع اللدغة بمطهر. لكن من الأفضل الذهاب إلى الطبيب بسرعة.

ووعدت مديرة حديقة حيوان كالينينغراد، سفيتلانا سوكولوفا، بإعداد توصيات خاصة لإدارة القرية، مشيرة إلى أن القص المنتظم للعشب وإزالة الحطام والألواح غير الضرورية سيساعد أيضا في التغلب على غزو الثعابين، لأنها تختفي عادة في مثل هذه الأماكن.

المصدر: نوفوستي